В Сочи спасли и оштрафовали заблудившегося туриста

В Сочи турист блуждал по лесу в течение четырех дней. Когда мужчину нашли, оказалось, что он нарушил границы охраняемой зоны. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Турист ушел в горы с напарником 11 декабря, по пути мужчины разделились и пошли в разные стороны. Один из них не смог найти обратную дорогу и пользовался навигатором в телефоне, чтобы выйти к людям. Однако оказалось, что в интернете не обозначены границы охраняемых зон, которые мужчина нарушил.

Через четыре дня истощенного туриста нашли в районе хребта Ажек. Пострадавшего спасли и оказали необходимую помощь.

Кроме того, в его отношении составили административный протокол о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Теперь мужчина должен заплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

Сочи, Зоя Осколкова

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