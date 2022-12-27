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Вторник, 27 декабря 2022, 19:20 мск

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«Роза Хутор» откроет зимний сезон не ранее 31 декабря

Сочинский горнолыжный курорт «Роза Хутор» перенес возможное частичное открытие зимнего сезона на 31 декабря при условии, если к этому времени в горах похолодает и пойдет снег, – передают СМИ.

Сообщается, что на данный момент в районе курорта натурального и искусственного снега недостаточно для подготовки трасс и для безопасного катания. Система искусственного оснежения трасс запускается, только когда сохраняются устойчивые отрицательные температуры, не превышающие –1,5 °С.

СМИ со ссылкой на пресс-службу «Розы хутор» сообщают, что гостям курорта, которые сейчас живут на «Розе Хутор» и не имеют возможности покататься, обещают «предоставить скидки на прогулочные билеты и другие развлечения, а также безлимитное посещение этнопарка «Моя Россия».

Сочи, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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