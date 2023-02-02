Российские туристы смогут дольше отдыхать во Вьетнаме без визы

Власти Вьетнама собираются продлить срок безвизового пребывания для иностранцев до 45 дней. Это поможет привлечь туристов, считают в Министерстве культуры, спорта и туризма страны.

Как сообщает Vietnam net, сейчас иностранные граждане могут приехать на отдых или по делам на срок до 15 дней. Планируется продлить время пребывания до 45 дней.

Кроме того, власти рассматривают возможность расширить список государств, для граждан которых будет действовать безвизовый режим, и заменить физические визы в паспорте на электронные e-visa.

После снятия коронавирусных ограничений Вьетнам не предпринимал никаких мер для восстановления турпотока. «Наша туристическая деятельность восстанавливается быстрее, чем власти успевают снимать административные барьеры. Пока чиновники думают, туристы отправляются отдыхать к нашим соседям», – заключил член Консультативного совета по туризму Вьетнама (TAB) Крис Фэруэлл.

Ханой, Зоя Осколкова

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