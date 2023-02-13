В Российском союзе туриндустрии рассказали о ситуации с оформлением шенгенских виз

Российский союз туриндустрии (РСТ) в понедельник, 13 февраля, заявил, что записаться на подачу документов для оформления шенгенских виз можно, но рассчитывать на многократные визы россияне сейчас не стоит, – сообщают СМИ.

В сообщении РСТ со ссылкой на туроператоров, в частности, говорится, что «из 27 стран шенгенской зоны документы у российских туристов принимают только визовые центры Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии. Визы на 2-3 года дают редко и только узкому кругу людей. Большинству оформляют на срок поездки или до полугода. Чаще всего многократные визы выдает консульство Франции, но записаться на подачу документов в визовый центр этой страны почти невозможно».

«Вызвано это тем, что количество слотов для подачи документов ограничено, и их с помощью ботов бронируют компании-посредники для последующей перепродажи желающим оформить визы. С Италией, Испанией, Грецией и Венгрией ситуация чуть лучше: частное лицо все же может подать запрос самостоятельно. Если повезет, в визовых центрах в Москве можно найти временные слоты и на завтра. Наиболее реальным шанс получить многократный итальянский шенген, хотя и в консульстве Италии доля таких виз невысока. Длинные визы – всегда на усмотрение консульства. По наблюдениям туроператоров, Италия чаще может выдавать длинные визы, чем другие страны шенгена. Для каждой страны в приоритете выданные визы за последние три года, по которым туристы ездили в их страну», – сообщили также в Российском союзе туриндустрии.

В РСТ также отметили, что «по информации компаний, профессионально занимающихся оформлением виз, в консульстве Италии для получения многократной визы необходимо показать выписку о наличии на счету не менее миллиона рублей. В других может быть достаточно 400-700 тысяч».

«Туроператоры рекомендуют подавать документы на шенгенские визы не менее чем за 20 рабочих дней до поездки», – добавили в организации.

Москва, Иван Бабурин

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