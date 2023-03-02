На Пхукете туристам-нарушителям будут выдавать желтые и красные карточки

Власти Пхукета применят новую систему отслеживания действий туристов. За незначительные правонарушения иностранцы больше не смогут приехать в Таиланд, за более серьезные проступки их депортируют немедленно. Об этом сообщает ThePhuket News.

Если гражданина другого государства на Пхукете уличат в каком-то нарушении, он получит желтую карточку, а иммиграционная служба уведомит об этом посольство иностранца. При этом турист сможет продолжить отдыхать, но в следующий раз в Таиланд его не пустят.

За более значительные правонарушения иностранцы получат красную карточку и будут немедленно депортированы из страны.

При этом не уточняется, какие именно действия повлекут за собой получение желтых и красных карточек. Однако власти Пхукета рассказали, чем чаще всего иностранцы привлекают внимание тайской полиции. Речь идет о езде на скутерах без шлема, отсутствии водительских прав, кражах, а также работе без разрешения иммиграционных властей.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»