Две туристки из Петербурга получили травмы во время похода в Бурятии

Двух туристок из Санкт-Петербурга пришлось эвакуировать из горного района Бурятии. Девушки сорвались во время спуска и получили травмы. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Группа из девяти человек проходила по маршруту у перевала Горных Духов. Во время спуска с высоты две туристки 21 и 27 лет сорвались вниз.

Из-за травм они не смогли продолжить поход, который должен был продлиться до 12 марта, и ждали спасателей в палатке. Пострадавших экстренно эвакуировали.

Врачи диагностировали у одной из них перелом бедра, у другой была сломана ключица. В настоящее время обе туристки находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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