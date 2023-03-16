Мозамбик отменил визы для российских туристов

Власти Мозамбика отменили визы для туристических и деловых поездок для граждан 28 стран, в том числе России. Об этом сообщается на сайте министерства экономики и финансов африканской страны.

«Совет министров утвердил постановление, освобождающее список стран от необходимости получения туристических и деловых виз для въезда в страну», – говорится в сообщении.

Теперь в Мозамбик без визы на 30 дней и с возможностью продления срока пребывания до 60 дней смогут приехать жители Бельгии, Великобритании, Ганы, Германии, Дании, Израиля, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Китая, Кот-д'Ивуара, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Португалии, России, Саудовской Аравии, Сенегала, Сингапура, США, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Въезжающие иностранцы должны будут зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до приезда и оплатить сбор в размере 650 мозамбикских метикалов (около 760 рублей).

Мапуту, Зоя Осколкова

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