Власти Таиланда напомнили туристам о тюремном сроке за ввоз фруктов

За ввоз фруктов в Таиланд туристам может грозить крупный штраф и лишение свободы. Об этом напомнило Министерство сельского хозяйства королевства.

Под действие закона попадают как тайцы, так и иностранные граждане. При этом нарушение может привести к штрафу в 20 тысяч батов и к тюремному заключению на срок до года, даже если оно было совершено непредумышленно, передает Asean News.

«Сейчас многие тайцы возвращаются на родину, а туристы приезжают отдыхать. Они привозят с собой разные фрукты, такие как хурма и виноград, которые дешевле, чем в Таиланде», – рассказал министр сельского хозяйства Таиланда Рапипхат Чантарасривонг.

В Минсельхозе Таиланда подчеркнули, что для ввоза на территорию страны любых свежих фруктов необходимо оформлять фитосанитарный сертификат.

Бангкок, Зоя Осколкова

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