Россиянок депортируют с Бали за неуважительное поведение в храме

Российских туристок депортируют с индонезийского острова Бали за неуважительное отношение к религиозной святыне. Об этом сообщает Detik.

Две путешественницы из России 35 и 37 лет отправились в храмовый комплекс Пура Бесаких, где позировали в неподобающей одежде и снимали себя на видео. При этом на замечания местных жителей туристки не отреагировали.

Женщин задержали и обвинили в нарушении норм поведения. Россиянок отправят на родину 12 мая, до этого они будут находиться в миграционном центре.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай депортации россиян с индонезийского острова, связанный с неуважительным отношением к местным святыням. Так ранее туриста выдворили за фото без штанов на вулкане Агунг.

Джакарта, Зоя Осколкова

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