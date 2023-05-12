На Шри-Ланке слон напал на автобус с российскими туристами

Туристический автобус на Шри-Ланке был поврежден слоном, который выпрашивал еду. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Произошедшее снимали на камеру российские туристы. На кадрах слон хоботом бьет по транспорту и разбивает стекло двери.

В результате путешественники решили отогнать слона с помощью пакета с едой, который выбросили в разбитое окно. Животное тут же утратило интерес к автобусу.

По всей видимости, пострадавших среди туристов в результате происшествия нет.

Коломбо, Зоя Осколкова

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