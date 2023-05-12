В Таиланде возник дефицит русскоговорящих гидов

Ассоциация профессиональных гидов Таиланда предложила готовить больше экскурсоводов, говорящих по-русски. Об этом сообщает Thaiger.

В настоящее время в Таиланде достаточно гидов, говорящих на английском и китайском языках. «Но мы вынуждены признать, что нам не достает кадров, владеющих другими языками, такими как польский, русский и корейский. Это необходимо изменить», – цитирует издание члена совета Ассоциации Пайсарна Суэтанувонга.

По его словам, именно нехватка профессиональных русскоговорящих экскурсоводов провоцирует рост числа людей, работающих в этой сфере нелегально.

Дело в том, что иностранным гражданам в Таиланде запрещено работать по 39 специальностям, в перечне также присутствуют гиды. Нарушителям грозит штраф в размере от 5 тысяч до 50 тысяч батов (от 160 до 1600 долларов) и немедленная депортация.

Бангкок, Зоя Осколкова

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