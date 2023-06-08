Черное море в Анапе «зацвело» раньше срока

В Анапе в эти дни Черное море приобрело неестественно зеленый, местами с переходами в ядовито-зеленый цвет. Об этом «Новому Дню» рассказали отдыхающие из Екатеринбурга.
Как поясняют местные жители, причина изменения цвета воды – размножение водоросли кладофоры. Обычно в Анапе она «цветет» в июле, но в этом году процесс начался раньше из-за теплой погоды и повышения температуры воды.
Отметим, что для людей эта водоросль опасности не представляет.
Анапа, Елена Васильева
© 2023, РИА «Новый День»
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