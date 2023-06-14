Власти Шри-Ланки хотят сделать бесплатными визы для туристов

Министерство туризма Шри-Ланки рассматривает вопрос о введении бесплатных виз для туристов. Об этом сообщила посол островного государства в РФ Джанита Лиянаге в рамках ПМЭФ.

«Бесплатные визы для туристов все еще обсуждаются. Наш министр туризма усердно работает над этим вопросом, и <…> нужно отметить, что в этом году ожидается огромное количество туристов на Шри-Ланке», – цитирует Лиянаге РИА «Новости».

В настоящее время виза для туриста на Шри-Ланке стоит 50 долларов и выдается на 180 дней. Оформить пропуск можно в режиме онлайн или в посольстве страны.

По данным посольства, Россия по-прежнему лидирует по количеству туристов на Шри-Ланке. Это происходит благодаря расширению географии прямых перелетов.

Коломбо, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»