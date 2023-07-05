В Железноводске в шести туристических точках замеряют радиационный фон

В городе-курорте Железноводске проверяют радиационную обстановку в шести главных туристических точках. Об этом сообщает городская администрация.

С просьбой замерить радиационный фон в мэрию обратились местные жители. Замеры сделают в пещере вечной мерзлоты, селитряных скалах, курортном парке, в районе курортного озера «30'Ка», на вершине горы Железной и в гроте вечной мерзлоты.

По словам главы Железноводска Евгения Бакулина, радиационный фон на территории города остается спокойным.

«Для получения заключения о безопасности нахождения в данной локации курорта мы закажем специализированную экспертизу. А пока мы проверили территории дозиметром-радиометром МС-04Б «эксперт». Но все-таки, считаю, что лучше доверить это дело экспертам», – заключил чиновник.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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