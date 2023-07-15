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Суббота, 15 июля 2023, 14:28 мск

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Туапсинский район снова заливает

На большой Сочи снова обрушилась непогода. Как сообщает «Новый День», региональное МЧС сегодня выпустило предупреждение, которое касалось Туапсинского района. «15.07.23 в Туапсинском районе ожидается, сильный дождь, гроза, град ветер до 23м/с. возможны образования смерчей, при ЧС звонить 112», – говорилось в сообщении МЧС.

Более полутора часов в Туапсинском районе, в том числе в Лазаревском, идет сильный дождь, переходящий в ливень. Море штормит. О последствиях непогоды пока ничего не сообщается.

Сочи, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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