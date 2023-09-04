Туроператоры предупредили, что зимний отдых за границей подорожает на 10-30%

Стоимость зарубежных туров в зимний период вырастет на 10-30% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на крупных туроператоров и Российский союз туриндустрии (РСТ). Подорожание коснется таких популярных направлений, как Египет, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы и Куба и др. В числе причин участники рынка называют рост курса валют, подорожание перевозки и проживания в отелях.

Туроператоры в России повысят в октябре и ноябре цены на зимние туры в пределах 30% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, вырастет стоимость отдыха в Египте, ОАЭ, Таиланде, на Мальдивах и Кубе. По информации РСТ, в среднем зимний отдых за границей подорожает на 15%.

Как отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, цены на зарубежные туры будут зависеть от валютного курса и доступности авиаперевозок. Самая высокая стоимость традиционно ожидается на Новый год и праздничные дни, когда стоимость туров поднимется на 15% и выше. По словам эксперта, на внутреннем рынке ситуация будет аналогичной – ближе к Новому году и праздникам цены на размещение в России возрастут также на 15%.

Как сообщил туроператор «Интурист», стоимость туров в зимний период по популярным направлениям повысится в среднем на 25-30%. Путевки в Таиланд и Шри-Ланку начнут дорожать в ноябре, а с октября вырастет стоимость туров в ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы и Кубу. Так, октябрьские заезды в ОАЭ, Египте, на Мальдивах и Кубе уже дороже на 30%, чем в сентябре.

Стоимость размещения в зимний сезон вырастет еще на 20-25%. К примеру, в ноябре туры на Мальдивы с прямым перелетом на 15-20% выше, чем в сентябре-октябре, рассказали в Tez Tour. Более доступные цены предлагаются с пересадками в Бахрейне, Абу-Даби и Маскате, где стоимость перелетов будет на 20-30% ниже, чем на прямых рейсах. В отдельных отелях на Сейшелах цены в октябре повысятся на 20%. Также ожидается подорожание туров в Египет и Таиланд, но насколько, туроператор не уточнил.

Рост цен на отдых связан с подорожанием проживания, поясняют туроператоры. Так, отели на таиландском острове Пхукет уже объявили, что стоимость отдыха в этом сезоне будет на 25% выше, сообщили в пресс-службе «Интуриста». Курс валют также оказывает влияние на ценообразование, поскольку оплата отелей происходит в иностранной валюте.

Кроме того, в пакетных турах на дальнемагистральные направления, такие как Таиланд, большую часть стоимости составляет перевозка. Она подорожала в два раза, уточнил туроператор.

В среднем недельный отдых на двоих в четырехзвездочном отеле с полным пансионом обойдется в Таиланде минимум в 235 тысяч рублей, отмечает издание. Аналогичный тур в Египет будет стоить от 196 тысяч рублей, в ОАЭ – от 160 тысяч, на Мальдивы – от 300 тысяч рублей. В зависимости от туроператора стоимость может быть выше или ниже.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»