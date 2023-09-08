На чемпионате по лени в Черногории установлен рекорд

На ежегодном чемпионате по лени, который проходит в черногорском курортном поселке Брезна, установлен рекорд. Участники соревнований пролежали без дела более 460 часов.
За звание «самого ленивого гражданина Черногории» и приз в размере 1000 евро сейчас остались бороться 7 из 21 участников, говорится в публикации телеграм-канала Ассоциации туроператоров России.
Согласно условиям чемпионата, требуется лежать целый день, разрешается есть, пить, сидеть в телефоне, вставать можно всего лишь один раз в восемь часов – для похода в санитарную комнату.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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