Российский союз туриндустрии рекомендует не выезжать в «недружественные страны»

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в среду, 13 сентября, заявил, что на фоне новостей о возможной конфискации личных вещей на границе у россиян поездки в страны Евросоюза стали очень рискованными, поэтому главной рекомендацией будет – не выезжать в «недружественные страны», – сообщает издание «Лента.ру».

В интервью изданию Барзыкин сказал: «Ситуация абсолютно неопределенная, а риски высокие. Личные вещи еще никто не конфисковал, но машины с начала июня уже больше десятка в Германии забрали. Что, когда и где могут изъять, никто сказать не может. Поэтому это все на страх и риск тех, кто туда выезжает. Но с туристскими целями это крайне рискованно. Главная рекомендация такая: не выезжать в «недружественные страны».

Москва, Иван Бабурин

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