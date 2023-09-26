В Башкирии турагент обманула более 100 клиентов на 20 млн рублей

Более 100 жителей Уфы обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Турагент собрала деньги с желающих отдохнуть за рубежом, но своих путевок обманутые граждане так и не дождались.

Как сообщает телеграм-канал «Shot», компания «Гранд-туризм» несколько лет продавала поездки в Турцию, Египет, на Мальдивы и в Доминикану. Однако в последнее время начались проблемы и клиентам стали сообщать, что их путешествия не состоятся по разным причинам.

Некоторое время спустя турагент и вовсе перестала отвечать на звонки возмущенных клиентов, а в офисе, где реализовывались туры, появилось объявление о сдаче помещения в аренду.

В настоящее время в правоохранительные органы обратились уже более 100 потерпевших. Каждый из них отдал в среднем 250 тысяч рублей.

Уфа, Зоя Осколкова

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