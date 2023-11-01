В Гонконге туристам раздают ваучеры на посещение баров вечером

Власти Гонконга стимулируют туристическую отрасль после отмены ковидных ограничений. Одно из нововведений – сертификаты на посещение ресторанов и баров в вечернее время.

В программе участвуют более чем 500 заведений. Туристам раздают сертификаты номиналом 100 гонконгских долларов (13 долларов США), которыми можно оплатить часть заказа, сделанного после шести вечера.

Кроме того, власти снизили стоимость ночных туров на автобусах с открытой крышей. Экскурсия обойдется путешественникам всего в 20 гонконгских долларов (2,6 доллара).

По данным консульства РФ, за первые восемь месяцев 2023 года в Гонконге побывали более 22 тысяч российских туристов.

Гонконг, Зоя Осколкова

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