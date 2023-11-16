Китайский турист заблудился на Эльбрусе

Турист из Китая заблудился на горе Эльбрус. Иностранца спасли сотрудники МЧС.
Путешественник из КНР потерялся в районе базы «Приют-11» на высоте около 4000 метров. Он не смог выбраться сам и обратился за помощью.
В операции участвовали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и две единицы техники.
Туриста эвакуировали на поляну Азау, где от дальнейшей помощи он отказался.
Нальчик, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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