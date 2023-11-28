Шри-Ланка начала выдачу бесплатных виз для туристов из России

На Шри-Ланке вступило в силу решение о выдаче бесплатных виз туристам из России. Постановление об этом опубликовано на сайте электронной регистрации туристов департамента иммиграции и эмиграции страны.

Отмена платы за оформление визы будет действовать до 31 марта 2024 года. Нововведение также распространяется на граждан Китая, Индии, Таиланда, Индонезии, Малайзии и Японии. Власти Шри-Ланки рассчитывают, что этот пилотный проект поможет привлечь больше туристов. Страна ставит целью увеличить ежегодный туристический поток до 5 млн человек.

Желающие посетить страну должны заранее подать заявку на получение электронной бесплатной визы. Туристам по этой схеме разрешено 30-дневное пребывание в Шри-Ланке. При этом двукратный въезд разрешен с даты первого прибытия в страну в течение 30 дней.

Коломбо, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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