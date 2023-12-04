На Суматре во время извержения вулкана погибло 11 туристов

11 туристов были найдены мертвыми, а трое других были спасены поисковыми группами, работавшими всю ночь после извержения вулкана на западе Индонезии, сообщили сегодня утром местные власти.

Извержение Марапи на острове Суматра произошло накануне. Из кратера, высота которого составляет 2891 метр, в небо выбросило 3000-метровый столб пепла, на близлежащие деревни начали падать камни и пепел.

«26 человек, находившихся близко у вулкана не были эвакуированы, из них мы нашли 14: троих живых и 11 мертвых», – сообщил Абдул Малик, глава поисково-спасательного агентства Паданга. Двенадцать человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, а еще 49 человек после посещения вулкана были доставлены в больницу.

Суматра, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»

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