Иран ввел безвизовый режим для России и еще 32 стран

Власти Ирана отменили обязательные визы для въезда в страну для туристов из 33 стран, в том числе России, следует из заявления иранского министерства культурного наследия, туризма и народных ремесел.

Тегеран одобрил введение безвизового режима для 33 стран, в том числе России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Сербии, Хорватии, Индонезии, Вьетнама.

Глава иранского министерства Иззатуллох Заргами заявил, что власти пошли на этот «смелый шаг», чтобы иностранцы смогли лучше познакомиться с природой и культурой, историческими и религиозными достопримечательностями Ирана. Он напомнил, что страна занимает пятое место по числу объектов культурного наследия человечества, передает агентство «Анадолу».

Тегеран, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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