Таиланд собирается закрыть магазины duty free в аэропортах страны

В Таиланде власти рассматривают возможность отказаться от магазинов беспошлинной торговли duty free во всех аэропортах. Вместо этого, предлагается снизить налоги на алкогольную продукцию. Об этом сообщает Nation.
По данным газеты, с инициативой выступил тайский минфин. В ведомстве считают, что туристы должны тратить деньги на курортах, а не в магазинах duty free.
В министерстве также предложили снизить налоги на спиртные напитки. Меры помогут простимулировать внутреннее потребление и способствуют увеличению турпотока, считают чиновники.
Предполагается, что нововведение вступит в силу с 1 января 2024 года.
Бангкок, Зоя Осколкова
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