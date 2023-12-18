Таиланд собирается закрыть магазины duty free в аэропортах страны

В Таиланде власти рассматривают возможность отказаться от магазинов беспошлинной торговли duty free во всех аэропортах. Вместо этого, предлагается снизить налоги на алкогольную продукцию. Об этом сообщает Nation.

По данным газеты, с инициативой выступил тайский минфин. В ведомстве считают, что туристы должны тратить деньги на курортах, а не в магазинах duty free.

В министерстве также предложили снизить налоги на спиртные напитки. Меры помогут простимулировать внутреннее потребление и способствуют увеличению турпотока, считают чиновники.

Предполагается, что нововведение вступит в силу с 1 января 2024 года.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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