Власти Таиланда отложили введение курортного сбора

Власти Таиланда решили отложить введение курортного сбора для иностранных туристов. Об этом сообщает The Nation.

Взимание туристического налога должно было начаться 1 января 2024 года. Как пояснили в Министерстве туризма и спорта Таиланда, туристическая отрасль королевства еще недостаточно восстановилась после пандемии.

«Хотя сборы невысоки, мы видим, что они могут повлиять на планы и настроения многих иностранных гостей», – сказала глава ведомства Судаван Вангсуфакикосол.

Как сообщалось ранее, тайские власти решили ввести курортный сбор в размере 300 батов для иностранных граждан, прибывающих самолетами, и 150 батов для тех, кто прибывает наземным транспортом. При этом механизм оплаты сбора так и не был до конца проработан.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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