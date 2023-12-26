В Роспотребнадзоре назвали страны, куда опасно ехать на Новый год

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач Анна Попова во вторник, 26 декабря рассказала, в какие страны опасно ехать на Новый год.

В интервью РИА Новости Попова сказала: «В Северной и Южной Америке за год выявлено почти 5 млн. случаев лихорадки денге, а в Юго-Восточной Азии – 500 тысяч. Вирусы Эбола и Марбург уже затронули новые территории в Африке. В странах Европы появилась лихорадка Западного Нила, которую выявили в Греции, Испании и Сербии. …В 2023 году в 32 странах зарегистрировали вспышки холеры, в декабре ее нашли в Индии, в декабре она была обнаружена в штате Одиша».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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