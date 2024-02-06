российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 февраля 2024, 18:40 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Представители туротрасли предложили увеличить «недекларируемый лимит» ввоза валюты в Россию до 30 тысяч долларов

Участник рабочей группы Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму Александр Мусихин во вторник, 6 февраля, на пресс-конференции, посвященной итогам стратегической сессии по въездному туризму, заявил, что туротрасль предлагает увеличить «недекларируемый лимит» на ввоз иностранной валюты в Россию с нынешних $10 тыс. до $30 тысяч, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию мероприятия в соцсети ВК.

В ходе своего выступления Мусихин сказал: «К сожалению, в России пока нет доступных инструментов для оплаты картами, выпущенными зарубежными банками. По крайней мере, те инструменты, которые существуют, закрывают далеко не все вопросы. Поэтому, либо как временную меру, либо в принципе, предлагаем повысить лимит с эквивалента $10 тыс. до $30 тысяч».

В свою очередь, президент РСТ Илья Уманский заявил, что «скорее следует развивать альтернативные способы платежей, тем более по ним уже есть определенные решения и направления работы».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Россия, Туризм,