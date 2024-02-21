Россия в текущем году запустит прямые авиарейсы в пять стран

Начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов на стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по транспорту в среду, 21 февраля, заявил, что в 2024 году планируется запуск прямых перелетов между Россией и Индонезией, Филиппинами, Саудовской Аравией, Бахрейном и Кувейтом.
В ходе своего выступления Косинов сказал: «У нас планируется в 2024 году возобновление полетов в Манилу. Также планируется крупное расширение маршрутной сети в Китай, Вьетнам и Индию. Активно ведем работу по открытию и возобновлению прямого авиасообщения с Саудовской Аравией, Индонезией. Также у российских авиакомпаний есть заинтересованность в выполнении полетов в Бахрейн и Кувейт».
«В прошлом году было возобновлено авиасообщение с Вьетнамом и Грузией, появились рейсы из Марокко, Мьянмы, КНДР, Кувейта и на Маврикий», – добавил представитель Росавиации.
Москва, Иван Бабурин
© 2024, РИА «Новый День»