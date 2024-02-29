На Байкале появится новый курорт с нулевым уровнем загрязнения

До 2030 года на Байкале построят новый курорт. При этом уровень загрязнения озера планируется снизить до нуля. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Современная безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе на озере Байкал. Здесь до 2030 года откроется круглосуточный курорт. При этом считаю важным строго придерживаться принципа «ноль загрязнения», то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озере», – сказал глава государства в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

Президент отметил, что строительство байкальского курорта станет частью крупного проекта «Пять морей». «Современные гостиничные комплексы появятся на побережьях Байкала, Каспия, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей», – заявил Путин.

В целом вклад туризма в российскую экономику должен увеличиться к 2030 году до 5%, а турпоток по стране вырасти до 140 млн человек в год, подытожил президент.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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