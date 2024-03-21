Власти Индонезии ужесточат контроль за иностранными туристами

Власти Индонезии рассматривают ряд нововведений для усиления контроля за иностранцами, приезжающими в страну на отдых. Об этом сообщила замминистра туризма и креативных индустрий Индонезии по вопросам инвестиций и промышленности Ризки Хандаяни Мустафа.

«Нужно принять определенные меры не только в отношении российских туристов, но и всех иностранных гостей Индонезии. Возможно, мы введем дополнительные правила для всех иностранных туристов, которые к нам приезжают», – заявила чиновница в интервью РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время есть потребность в большем надзоре, мониторинге и государственном контроле. При этом замминистра указала на то, что туристам необходимо разъяснять новые правила.

Мустафа уточнила, что взаимное изучение культуры обеих стран может помощь россиянам и индонезийцам лучше понять друг друга. «Позже, когда я буду в Джакарте, я, возможно, смогу поговорить с российским посольством и узнать больше о российской культуре. Лишь немногие индонезийцы знают о разнообразии и богатстве культуры России. Возможно, диалог поможет нам лучше понять культуру российских туристов», – пояснила она.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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