Путин заявил о создании новых курортов на побережьях в девяти регионах страны

Президент России Владимир Путин в четверг, 28 марта, на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» заявил, что на побережьях будут созданы новые курорты в девяти регионах страны.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Для страны, для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской, творческой инициативы. Нужно эти возможности эффективнее использовать. В рамках проектов комплексного освоения территорий на побережьях будут созданы новые курорты в девяти регионах: Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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