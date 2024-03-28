Путин спросил у Беглова, почему Санкт-Петербург на третьем месте по популярности у туристов

Президент России Владимир Путин в четверг, 28 марта, на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» поинтересовался у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, почему этот город по популярности у туристов находится только на третьем месте в стране.

В ходе совещания Путин сказал: «Петербург, безусловно, является мировым центром туризма. Это точно. Но почему-то у нас Петербург по популярности находится только на третьем месте после Москвы, Московской области и Краснодарского края. Как же так, Александр Дмитриевич?»

«Ну, у нас холодное море по сравнению с Краснодарским краем», – ответил Беглов.

«Секундочку! Там (в Краснодарском крае, – прим.ред.) нет Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, там нет Петропавловской крепости, там нет первого в истории России музея – Кунсткамеры. Двенадцати коллегий – это первое правительство России. И еще много чего там нет. А у вас это все есть», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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