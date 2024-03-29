Правительство продлило меры поддержки представителей туристической отрасли в условиях санкций

Российский кабинет министров в пятницу, 29 марта, выпустил распоряжение, согласно которому, в 2024 году сохраняется льгота по уплате взносов в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма в условиях санкций.

В сообщении, распространенном пресс-службой правительства РФ, в частности, говорится: «В 2020-2023 годах из-за угрозы распространения коронавируса, а затем и внешнего санкционного давления правительство фактически осво‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌бодило туроператоров от таких взносов, установив их в размере 1 рубля. Теперь эта мера распространится и на 2024 год. Решение направлено на поддержку представителей туристической отрасли в условиях санкций. На обеспечение прав туристов оно не повлияет: в фонде достаточно средств, зарезервированных на эти цели».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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