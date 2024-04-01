Шри-Ланка решила продлить бесплатную выдачу виз для россиян

Министр туризма республики Шри-Ланка Харин Фернандо в понедельник, 1 апреля, заявил, что власти страны приняли решение продлить выдачу бесплатных виз для туристов из семи стран, в том числе россиян, до 30 апреля.

Сообщается, что Харин Фернандо сказал: «Пилотный проект по выдаче бесплатных виз для семи стран будет продлен до 30 апреля 2024 года. Окончательное решение будет принято в течение нескольких недель. За три месяца 2024 года Шри-Ланку посетили 608 тысяч туристов. Этот результат приближается к показателям допандемийного периода».

Ранее российские туристы платили сбор в размере от 50 до 60 долларов.

Ранее бесплатный визовый режим до 31 марта 2024 года был введен для граждан России, Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии.

Коломбо, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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