Эпидемиолог Онищенко заявил о «критической перегрузке» Сочи

Академик РАН, врач-эпидемиолог, Геннадий Онищенко в среду, 10 апреля, в пресс-центре Национальной службы новостей (НСН) заявил о критической перегрузке Сочи, поскольку на побережье курорта едут люди со всей страны и везут с собой «и наряды, и вирусы».

В эфире НСН Онищенко сказал: «Сочи у нас перегружен. У нас было 511 километров побережья Черного моря, еще Крым к нам тогда не вернулся. Я посчитал, что нагрузка на эти пляжи такая, что чуть ли не штабелями всем слоями надо укладываться друг на друга. Это утрировано, но это индикатор той перегрузки, которая есть. Когда человек приезжает, он привозит с собой все: и наряды, и вирусы. Причем люди съезжаются в Сочи со всей страны».

«Когда мы готовились к Олимпиаде в Сочи, одной из главных задач, которую я ставил, было наведение порядка с очисткой. Сочи – это не просто конкретный город, это 180 километров побережья Черного моря, и везде люди хотят получить пляж и отдохнуть. Там всегда очень остро стояла проблема сброса хозфекальных сточных вод. Тогда была разработана программа, она частично была реализована, когда не каждый санаторий сам по себе сбрасывал, а когда строился коллектор. Проблема загрязнения побережья сточными водами окончательно не решена», – добавил академик.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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