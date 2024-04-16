Из аэропорта Дубая не могут вылететь около двух с половиной тысяч граждан России

Глава АТОР Майя Ломидзе во вторник, 16 апреля, сообщила, что из-за ливней, обрушившихся на столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из аэропорта Дубая не могут вылететь около 2,5 тысяч российских туристов.

В комментарии для СМИ Ломидзе сказала: «Рейсы отложены. В общей сложности, вылета ждут около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают. Надеемся, что завтра все восстановится».

Ранее во вторник, 16 апреля, авиакомпания Flydubai объявила о временной приостановке всех вылетов из Дубая до 10.00 (9.00 мск) утра 17 апреля.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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