В отелях Кавминвод и Дагестана на лето почти закончились места – АТОР

Мест в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на лето почти не осталось. Туристы бронировали туры с зимы. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, в этом году граждане покупают пакетные туры за 4-6 месяцев до начала сезона отпусков. «В предыдущие два года картина была совершенно другой с небольшой глубиной бронирования», – отметила глава АТОР в комментарии РИА «Новости».

По оценкам Ломидзе, прирост внутреннего турпотока по итогам текущего года ожидается на уровне 10-15%. «Динамика роста туристического потока по России могла бы быть и выше, если бы на популярных российских направлениях было больше мест для размещения», – отметила она.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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