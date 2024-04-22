Турция заявляет о готовности обеспечить безопасный отдых российских туристов

Генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик по итогам состоявшегося 19 апреля 9-го заседания российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов с участием заместителей министров ответственных ведомств заявил, что в Турции, готовы принимать решения для комфортного пребывания россиян в этой стране, – сообщает в понедельник, 22 апреля, РИА Новости.

В интервью агентству Ветрик сказал: «Турецкие партнеры подчеркивали, что высоко ценят стабильный интерес к проведению летнего отдыха в этой стране, фиксировали все наши озабоченности и выражали готовность принимать необходимые решения, которые будут способствовать безопасному и комфортному пребыванию здесь наших соотечественников. …Турецкие чиновники рекомендуют туристам пользоваться в информационных целях проверенными источниками, в том числе официальным порталом goturkiye.com.»

«Туристам следует задуматься о необходимости ответственного подхода к планированию поездки. Иначе cyщecтвyет риск, что турпоездка может принести самые неприятные сюрпризы. Не стоит забывать, что вы едете в другую страну со своими законами, традициями и особенностями, которые нужно уважать и учитывать. Позаботьтесь заранее о своем здоровье, имея в виду, что климат в Анталье и Мугле летом очень жаркий. При этом медицинскиe услуги здесь весьма дорогостоящие, и я бы советовал на всякий случай приобретать страховой полис с увеличенным по сумме покрытием. в случае какого-либо серьезного лечения суммы покрытия стандартного полиса может оказаться недостаточно», – добавил российский дипломат.

Анталья, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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