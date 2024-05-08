МИД РФ рекомендовал россиянам учитывать риски при поездках в Мексику

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 8 мая, выступила с рекомендацией российским гражданам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику, поскольку страна «не гарантирует доступа» даже при полном соответствии требованиям въезда на ее территорию.

Отвечая на вопрос об участившихся отказах российским гражданам в допуске на территорию Мексики, в том числе в транзитных пунктах в международных аэропортах Стамбула, Дубая и ряда других городов, Захарова сказала: «По данным мексиканской стороны, каких-либо изменений в сторону ужесточения национального миграционного законодательства в последнее время не вводилось. Мексиканские официальные лица занимаются урегулированием проблемы. Вместе с тем подчеркивают, что даже полное соответствие требованиям въезда в Мексику, в частности, наличие должным образом оформленных документов, включая визу и ее электронный аналог, обратного билета, подтверждения брони гостиницы и достаточных финансовых средств, не является гарантией доступа на ее территорию. При появлении любых подозрений представители службы безопасности имеют право отказать в пересечении границы. Этим же могут руководствоваться авиаперевозчики в транзитных пунктах пропуска».

«В контактах с властями Мексики и посольством этой страны в Москве настаиваем на необходимости уделить особое внимание подобающему информированию российских туристов об обозначенных выше обстоятельствах, принять исчерпывающие меры по исключению случаев необоснованных отказов им во въезде в страну во избежание неблагоприятного влияния сложившейся ситуации на туристические потоки между нашими странами. Рекомендуем российским гражданам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику», – подчеркнула представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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