Шенген подорожает с 11 июня

Шенгенская виза с 11 июня 2024 года подорожает. Взрослый заплатит за нее 90 евро, с ребенка от 6 до 12 лет будут брать по 45 евро, уточняет АТОР. Повышение цен затронет туристов по всему миру, а не только россиян.

Европейская комиссия приняла решение увеличить стоимость краткосрочной шенгенской визы (визы типа C) на 12% из-за инфляции, сообщили в Министерстве иностранных дел Словении.

В Еврокомиссии считают, что визовые сборы для Шенгенской зоны остаются все еще относительно низкими. Так, например, виза в США стоит 185 евро или 172 евро, а в Великобританию – от 115 фунтов стерлингов (134 евро).

В прошлом году за «шенгеном» чаще всего обращались граждане Китая (1,1 млн), Россия вошла в топ-5, от нее поступило 520 тысяч запросов, уточняет Бизнес ФМ.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube