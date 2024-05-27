Самолет Qatar Airways попал в турбулентность – пострадали 12 человек

Двенадцать человек получили ранения после того, как рейс Qatar Airways, следовавший из Дохи в Дублин, в воскресенье попал в турбулентность.

Как сообщают СМИ, рейс, приземлившийся в Дублине незадолго до 13:00 по местному времени, был встречен службами экстренной помощи, включая полицию аэропорта и пожарно-спасательную службу.

Согласно заявлению аэропорта Дублина, в результате инцидента пострадали шесть пассажиров и шесть членов экипажа, восемь из которых после обследования были доставлены в больницу. В авикомпании уточнили, что рейс QR017 Qatar Airways попал в турбулентность во время полета над Турцией.

В аэропорту Дублина заявили, что оказывают помощь пассажирам и персоналу. Обратный рейс самолета в Доху, рейс QR018, состоится, но с задержкой, сообщили в аэропорту вылета.

Напомним, что несколько дней назад 104 пассажира получили ранения, а один мужчина умер от сердечного приступа на рейсе Singapore Airlines, попавшем в сильную турбулентность.

Рейс SQ321 из Лондона в Сингапур летел на высоте 37 000 футов, когда начала сначала резко терять высоту, а потом ее набирать. Потеря и набор высоты продолжались многократно, в течение примерно одной минуты.

Дублин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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