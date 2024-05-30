российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 мая 2024, 12:15 мск

Новости Туризм

Новости, Кратко, Популярное

Таиланд введет новый тип виз для работников на удаленке

Власти Таиланда анонсировали новый тип виз для удаленной работы иностранцев. Об этом сообщает издание Khaosod.

Документ под названием Destination Thai Visa (DTV) может заинтересовать работников на удаленке, фрилансеров и людей, которые занимаются определенными видами деятельности, например, тайским боксом, кулинарией, медицинским обслуживанием.

DTV будет выдаваться на пять лет с правом находиться в Таиланде до 180 дней. Визовый сбор составит 10 тысяч батов (около 24 тысяч рублей). Претендовать на получение новой визы смогут супруги и дети получателей в возрасте до 20 лет.

Кроме того, Таиланд расширил список государств, граждане которых могут находиться в королевстве до 60 дней без виз. В перечень вошли 93 страны вместо прежних 57, в том числе Россия.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Таиланд, В мире, Туризм,