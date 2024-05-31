Россиян предупредили о возможных проблемах с загранпаспортами при выезде за границу

Ассоциация туроператоров России (АТОР) в пятницу, 31 мая, выступила с предупреждением о том, что российские туристы при пересечении госграницы РФ из-за «неточностей» в загранпаспортах могут столкнуться с серьезными проблемами.

В информации, опубликованной на сайте АТОР, говорится: «У россиян могут все чаще отбирать паспорта на границе. Буква «ё» в загранпаспортах, место рождения, указанное в соответствии с советскими названиями населенных пунктов, особенности машинописного штифта, транслитерации и подобные проблемы все чаще становятся причиной изъятия загранпаспортов на границе».

Вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, что «всех туристов, кто родился до 1991 года, могут ждать проблемы на паспортном контроле из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах, где обычно место рождение указано менее детально или под старым названием. Например, в Екатеринбурге уже изъяли паспорт, в котором вместо «Сведловск» было написано «Екатеринбург».

«Скорее всего, в ближайшее время паспорта будут проверять более тщательно. Проблема с несоответствием информации в заграничных паспортах имеет «лавинообразный» характер», – отметил Мурадян.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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