Новые правила: в Турции ужесточат досмотр туристов

Парламент Турции утвердил поправки в закон о гражданской авиации, которые повлияют на всю транспортную сферу. Новые правила ужесточили нормы безопасности в аэропорту, в том числе процедуру досмотра туристов, пишет турецкое издание Star.

Сотрудникам службы безопасности турецких аэропортов разрешили досматривать вещи пассажиров дважды: на входе в терминал и в зону посадки. Проверить могут личные вещи и гаджеты, а отказавшихся просто не пропустят в зону вылета. Досмотр будут проводить с помощью техники, но при любых подозрениях пассажира смогут «прощупать» вручную.

Экипажам самолетов также придется более серьезно отнестись к безопасности на борту. Если они не сообщат о ЧП или нарушениях, будут наказаны штрафом от 620 до 15,6 тыс. долларов.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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