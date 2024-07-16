Таиланд заменил временный безвиз для россиян на постоянный

Власти Таиланда изменили действие безвизового 60-дневного режима для россиян. Если раньше разрешение действовало на временной основе, то теперь его сделали постоянным.
Согласно приказу, опубликованному в Royal Government Gazette, безвизовый въезд в страну на 60 дней для граждан 93 стран, в том числе России, введен в действие на неопределенный срок.
«Разрешить держателям паспортов или документов, заменяющих паспорт, стран и территорий по следующему списку, временный въезд на территорию Королевства в туристических целях на срок до 60 дней... Настоящий приказ действует начиная с 15 июля 2024 года», – говорится в документе.
Власти Таиланда считают развитие туризма приоритетным направлением. Основная задача нового правительства состоит в восстановлении экономики королевства после кризиса, вызванного с пандемией коронавируса.
Бангкок, Зоя Осколкова
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