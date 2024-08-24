Туристы смогут заказать еду на Великую китайскую стену – ее по воздуху будут доставлять дроны

Проголодавшиеся туристы, путешествующие по Великой Китайской стене, теперь могут получить свой обед с воздуха.

Китайский гигант по доставке продуктов питания Meituan сообщает, что его служба дронов будет доставлять еду, напитки и другие товары, такие как медикаменты, клиентам в отдаленной части древнего памятника на окраине Пекина.

Маршрут дронов Великой Китайской стены простирается от крыши близлежащего отеля до сторожевой башни на южном продолжении Бадалина – самого популярного участка массивных укреплений, пролегающих через северный Китай.

Открытая в прошлом году пристройка, сохранившая разрушенные крепостные валы на стене, обычно подвергается воздействию изнуряющих летних температур и не имеет коммерческих помещений.

По словам Янь Яня, директора по связям с общественностью подразделения беспилотников Meituan, именно здесь могут помочь дроны.

«С помощью дронов мы можем за пять минут совершать доставку, которая заняла бы пешком 50 минут», – сообщили представители службы доставки.

По данным Meituan, дроны могут летать при умеренном ветре и дожде и перевозить до 2,3 кг за один полет.

Плата за доставку дроном составляет всего 4 юаня (56 центов), столько же, сколько и за обычную доставку Meituan, сообщает государственная газета Beijing Youth Daily . Служба будет принимать заказы с 10:00 до 16:00, после чего дроны будут доставлять мусор на станции переработки, говорится в сообщении.

Однако дронам по-прежнему нужна помощь человека.

После получения заказа работник Meituan забирает его из ближайшего магазина и приносит на крышу отеля, где его взвешивают и упаковывают. Затем оператор прикрепляет посылку к дрону, который на автопилоте летит к сторожевой башне, где другой работник ждет, чтобы получить посылку.

Затем пользователи приложения могут забрать свою посылку у работника на сторожевой вышке.

Пекин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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