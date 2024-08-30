Спрос на туристические и деловые поездки в шенгенскую зону вырос на 50 процентов

С января спрос на деловые и туристические визы в страны Шенгенской зоны увеличился на 51% год к году. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на Continent Express.

Список стран, которые охотнее всего выдают «шенген» российским туристам, остается практически неизменным. Это все те же Франция, Италия, Испания и Греция. Нетрудно получить визу в Венгрию и Португалию, говорят эксперты. Но если раньше даже в новых реалиях ждать ее приходилось около месяца, то теперь сроки растут. А количество слотов для записи на подачу документов сокращается. По мнению директора международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент – Изи-виза» Софии Дефоссе-Аксютиной, которую цитирут радио БФМ, Италия сейчас рассматривает поданные документы на визу от 45 до 60 дней. Такая же ситуация с Францией. «Существует дефицит слотов, слоты – это запись на подачу документов. Нужно еще приложить усилия и потратить время для того, чтобы записаться. Все эти процедуры занимают как минимум месяц. Я бы не сказала, что много отказов. Безусловно, они есть, но нельзя сказать, что они повальные. Но ситуацию с визами больше усложняют именно сроки оформления. Часто визы выдают на срок поездки или на полгода, на год уже считается значительным сроком. То есть это хорошо, когда вы на год получили визу. Таким образом, если заявитель часто ездит, он вынужден тоже обращаться за визой в консульство довольно часто. Все это вкупе создает большое количество заявителей», – отметила директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент – Изи-виза» София Дефоссе-Аксютина.

При этом отказов, по словам эксперта, больше не стало. По крайней мере, по сравнению с весной. В целом же документы для подачи на «шенген» стали проверять в разы внимательнее. Не выдать визу могут из-за того, что в визовой истории случались отказы, причем по разным причинам. Или потому что, по мнению консульства, туристу может не хватить денег на поездку. Распространенная причина – неполный пакет документов, поэтому собирать их рекомендуют вместе со специалистом, так надежнее. Но бывает, консульство решает, что турист представляет угрозу безопасности страны.

Что касается бизнес-виз, то страны, куда оформить их проще всего, несколько отличаются от туристических. Это Германия, Австрия и Франция. Однако туда требуется собрать значительный пакет документов.

Как сообщает «Бизнес-ФМ», количество оформленных бизнес-виз выросло и за пределами Евросоюза. В Китай – на 180%, это произошло благодаря открытию в прошлом году визового центра, оформить документы там проще, отметили в «Аэроклубе». Другое востребованное бизнес-направление – Индия. Туда, как и в Китай, документы можно оформить онлайн. Популярнее становится и Южная Корея.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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