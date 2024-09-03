Новая Зеландия в три раза повышает сбор для иностранных туристов

В Новой Зеландии с 1 октября в три раза вырастет налог для иностранных туристов. В правительстве пояснили, что данный шаг необходим для того, чтобы «гарантировать, что туристы вносят вклад в высококачественные общественные услуги и впечатления во время своего пребывания в Новой Зеландии».

Таким образом, через месяц международные туристические сборы, сборы за сохранение природы и туризм вырастут с 35 новозеландских долларов до 100 (62,20 доллара США).

Правительство Новой Зеландии выразило уверенность, что увеличение сбора не оттолкнет туристов, и что страна и дальше будет считаться привлекательным местом для путешественников.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube