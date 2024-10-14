Владивосток с 1 января 2025 года вводит туристический налог

С 1 января 2025 года во Владивостоке начнет действовать туристический налог. Он составит 1 процент от проживания гостя в городе.

При этом он будет каждый год повышаться, пока не составит 5% в 2029 году. Согласно постановлению главы Владивостока от 14 октября, мэрия вносит проект решения, который должна будет утвердить Гордума Владивостока.

Полный текст документа на сайте мэрии пока не опубликован, но его разместил тг-канал «Типичный приморец». В нём, помимо размера налога, указано, что новый сбор будет действовать в течение туристического сезона – с 1 июля по 30 сентября. От налога освобождаются граждане, указанные в пункте 2. 418.4 Налогового кодекса РФ – льготники. Это в том числе герои РФ, ветераны боевых действий, инвалиды I и II групп.

Отметим, что туристический налог вводится по всей России с 1 января 2025 года вместо курортного сбора.

Отметим, что первым из регионов Дальнего Востока туристический налог ввёл Камчатский край – новый сбор будут взимать во всех районах. Как отмечает зампред правительства Камчатского края, налог на жителей Камчатки распространяться не будет – только на приезжающих гостей и туристов. Местному жителю будет достаточно показать паспорт с пропиской. Вероятно, подобная льгота будет и у жителей Приморья на территории региона.

Как сообщает сайт «новости Владивостока, в администрации города уже посчитали будущие прибыли от нового сбора. По предварительным расчётам, доход в бюджет города по налогу в 2025 году составит более 75 млн рублей.

Владивосток, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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